Гендиректор «Пари НН» Гусейнов: разговоров о возвращении Севикяна не было

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о предстоящих трансферах и завил, что клуб не ведёт переговоры о возвращении полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна. Севикян выступал за «Пари НН» с 2022 по 2023 год.

«Как скоро ожидать трансферы в «Пари НН»? Мы все этого ждём — спортивный отдел работает, поэтому мы сейчас ожидаем от них каких-то предложений. Нет ли у клуба желания вернуть Севикяна? Таких разговоров не было. Мы очень рады наблюдать за тем, как Эдгар прогрессирует — дай бог, чтобы у него все получилось», — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Напомним, «Краснодар» завоевал первое в клубной истории золото в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2024/2025. Таким образом, «быки» прервали гегемонию «Зенита», который становился чемпионом страны на протяжении шести предшествующих сезонов. Сине-бело-голубые финишировали на втором месте, тройку лидеров замкнул ЦСКА.