«У нас разный вайб». Игнатьев объяснил, почему не заиграл под руководством Слуцкого

Бывший форвард «Рубина» Иван Игнатьев объяснил, почему не смог проявить себя в казанском клубе под руководством Леонида Слуцкого. По словам игрока, он не сошёлся с тренером в плане менталитета.

— Какой этап твоей карьеры в России считаешь самым неудачным?

— Что тут думать? «Рубин». Неправильный выбор был. Оказалось, мы со Слуцким — разные люди. При этом не могу ничего плохого сказать про Леонида Викторовича. Просто у нас разный менталитет.

— В каких моментах вы не сошлись?

— В тренировочном процессе, общении, шутках. Конфликта не было, просто Слуцкий не считал меня хорошим футболистом.

— А ты считаешь его плохим тренером?

— Нет. Считаю, Леонид Викторович делает хорошую работу. Просто у каждого из нас свой вайб, — приводит слова Игнатьева Sport24.