Экс-тренер Сергеева: Ваня будет одним из ключевых игроков «Динамо»

Отечественный специалист Игорь Колыванов, который тренировал Ивана Сергеева в «Торпедо», поделился мнением о перспективах нападающего после перехода в московское «Динамо».

«Сергеев мало играл в последние полтора года в «Зените». Когда его отдали в аренду в «Крылья», ему было тяжело. Но в последние месяцы Ваня начал забивать красивые голы, почувствовал уверенность и помог «крылышкам» остаться в РПЛ.

Я его знаю ещё по времени, когда приглашал в «Торпедо. Быстрый, техничный, умеющий забивать, здорово выбирает позицию в штрафной. Его однозначно хотел Карпин. У Сергеева были другие варианты, но он выбрал «Динамо». Он будет одним из ключевых игроков команды. Динамовцы — молодцы, потому что взяли одного из самых сильных российских форвардов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.