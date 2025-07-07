Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Сергеева: Ваня будет одним из ключевых игроков «Динамо»

Экс-тренер Сергеева: Ваня будет одним из ключевых игроков «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Отечественный специалист Игорь Колыванов, который тренировал Ивана Сергеева в «Торпедо», поделился мнением о перспективах нападающего после перехода в московское «Динамо».

«Сергеев мало играл в последние полтора года в «Зените». Когда его отдали в аренду в «Крылья», ему было тяжело. Но в последние месяцы Ваня начал забивать красивые голы, почувствовал уверенность и помог «крылышкам» остаться в РПЛ.

Я его знаю ещё по времени, когда приглашал в «Торпедо. Быстрый, техничный, умеющий забивать, здорово выбирает позицию в штрафной. Его однозначно хотел Карпин. У Сергеева были другие варианты, но он выбрал «Динамо». Он будет одним из ключевых игроков команды. Динамовцы — молодцы, потому что взяли одного из самых сильных российских форвардов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сергеев перешёл в «Динамо»! А «Зенит» оформил трансфер легионера. LIVE окна в РПЛ
Live
Сергеев перешёл в «Динамо»! А «Зенит» оформил трансфер легионера. LIVE окна в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android