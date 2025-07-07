«Спасибо за воспоминания». Каллум Уилсон попрощался с «Ньюкаслом»

33-летний нападающий Каллум Уилсон опубликовал прощальное заявление после новости о его уходе из «Ньюкасл Юнайтед».

«Пришло время попрощаться после нескольких невероятных лет клубе. Спасибо за всё. Мы выстояли вместе, несмотря на взлёты и падения, чтобы помочь клубу достичь новых высот. Я так горжусь тем, что носил легендарную футболку с номером девять и добавил к ней немного истории. Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, но нет сомнений, что «Ньюкасл Юнайтед» всегда будет занимать место в моём сердце и в сердце моей семьи. Спасибо за воспоминания», — написал Уилсон на личной странице в соцсетях.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.