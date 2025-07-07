Тренер «Милана» Аллегри — об Эрнандесе: Тео сделал другой выбор, желаю ему удачи

Новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о возможном уходе французского защитника Тео Эрнандеса из команды. Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» согласовал с клубом трансфер футболиста

«Тео сделал другой выбор. Он отличный игрок, и я желаю ему удачи», — приводит слова Аллегри Milan News.

В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.