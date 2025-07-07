«Манчестер Юнайтед» может перехватить у «Милана» опорника «Валенсии» — Calciomercato

22-летний центральный полузащитник «Валенсии» Хави Герра может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге. Как сообщает Calciomercato, футболист молодёжной сборной Испании близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «красные дьяволы» готовы перехватить Хави Герру у итальянского «Милана», который также пытается осуществить переход игрока в текущее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt, стоимость Герры составляет € 25 млн.

Контракт испанца с его нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника 36 матчей в испанской Ла Лиге, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.