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«Манчестер Юнайтед» может перехватить у «Милана» опорника «Валенсии» — Calciomercato

«Манчестер Юнайтед» может перехватить у «Милана» опорника «Валенсии» — Calciomercato
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22-летний центральный полузащитник «Валенсии» Хави Герра может продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге. Как сообщает Calciomercato, футболист молодёжной сборной Испании близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «красные дьяволы» готовы перехватить Хави Герру у итальянского «Милана», который также пытается осуществить переход игрока в текущее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt, стоимость Герры составляет € 25 млн.

Контракт испанца с его нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника 36 матчей в испанской Ла Лиге, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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