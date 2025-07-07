Игорь Колыванов: Жерсон — ключевой игрок, который внесёт свой вклад в развитие «Зенита»

Российский тренер Игорь Колыванов оценил уровень потенциального новичка «Зенита» бразильца Жерсона, а также назвал сине-бело-голубых главными фаворитами в предстоящем сезоне РПЛ.

«Зенит» сделает всё, чтобы не оступиться, как в прошлом сезоне. Если есть возможность игроков, клуб это делает. Они пытаются сделать так, чтобы не произошло повторение прошлого сезона. Может быть, они тогда не успели с трансферами, но сейчас хотят сделать всё для победы.

Нет сомнений, что «Зенит» — один из главных фаворитов сезона. Нужно поднять менталитет, забыть про минувший сезон. Где-то нужен командный дух. У «Зенита» есть всё, чтобы прогрессировать. Жерсон — ключевой игрок, который внесёт свой вклад в развитие «Зенита» и командной игры», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

4 июля бразильский «Фламенго» официально сообщил о переходе 28-летнего полузащитника Жерсона в петербургский «Зенит». Пресс-служба сине-бело-голубых при этом пока не объявляла о подписании контракта с бразильским хавбеком. В 2025 году на счету Жерсона 28 матчей за клуб во всех турнирах, два гола и четыре результативных паса.