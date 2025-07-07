Защитник Луис Фелипе перешёл из «Марселя» в «Райо Вальекано»

Защитник «Марселя» Луис Фелипе перешёл в «Райо Вальекано». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

По данным Mundo Deportivo, футболист расторг контракт с «Олимпиком» и присоединился к коллективу Ла Лиги в качестве свободного агента. За французский клуб защитник выступал с января. Ранее защитник также играл за «Лацио», «Бетис», «Аль-Иттихад» и другие команды. Помимо этого, в активе игрока есть матчи за сборную Италии, на молодёжном уровне он защищал цвета бразильской национальной команды. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Луиса Фелипе составляет € 5 млн.

По итогам прошлого сезона Ла Лиги «Райо Вальекано» занял восьмое место в турнирной таблице.