Срна призвал ФИФА защищать украинские клубы от ухода иностранных игроков

Экс-защитник и спортивный директор украинского «Шахтёра» Дарио Срна раскритиковал руководство ФИФА из-за введённых правил, позволяющих иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами. Данное разрешение действует с 2022 года и недавно было продлено до 30 июня 2026-го.

«УЕФА много сделал. Чеферин показал, что готов помогать в сложных ситуациях. ФИФА же не сделала ничего. Они должны были защищать украинские клубы и игроков с помощью законов, но не сделали этого. Мы продолжаем платить за игроков, которых купили за большие деньги. Они ушли из «Шахтёра», воспользовавшись правом приостановки контрактов. Из-за этих правил мы лишились Тете, Соломона. У них оставался год или два до истечения срока контрактов, после чего они стали свободными агентами», — приводит слова Срны издание Marca.

Иностранные футболисты Тете и Манор Соломон приостановили контракты с «Шахтёром» и покинули клуб. Бразилец перебрался в «Галатасарай», а израильтянин стал игроком английского «Тоттенхэма». Украинская команда потратила на приобретения футболистов, соответственно, € 15 млн и € 6,5 млн.