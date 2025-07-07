В «Динамо» Махачкала отреагировали на информацию об интересе к Элиасу Мокване

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе бело-голубых к вингеру «Эсперанса» Элиасу Мокване.

— Появилась информация, что «Динамо» Махачкала планирует подписать Элиасу Моквану.

— Эта информация не соответствует действительности. Это фейк, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предложило клубу из Туниса аренду игрока сборной ЮАР с правом выкупа. По данным СМИ, решение о переходе 25-летний футболист должен был принять после встречи агентов с представителями своей нынешней команды.