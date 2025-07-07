Аллегри: очень рад, что Меньян сделал этот выбор и остался в «Милане»

Новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о французском голкипере команды Мике Меньяне. Ранее спортивный директор «Милана» Игли Таре заявил, что вратарь проведёт будущий сезон в составе «россонери».

«Будет ли Меньян капитаном? Я очень рад, что он сделал этот выбор и остался в клубе. Он капитан команды, игрок международного класса, один из лучших в мире. Аплодирую клубу, что убедил его остаться», — приводит слова Аллегри Milan News.

Ранее появлялась информация о возможном трансфере 29-летнего французского вратаря «Милана» Мика Меньяна в лондонский «Челси». Голкипер выступает за «россонери» с июля 2021 года, в прошедшем сезоне на его счету 53 матча за клуб во всех турнирах с 59 пропущенными голами, 15 игр Меньян завершил «всухую».