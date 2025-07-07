Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри: очень рад, что Меньян сделал этот выбор и остался в «Милане»

Аллегри: очень рад, что Меньян сделал этот выбор и остался в «Милане»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о французском голкипере команды Мике Меньяне. Ранее спортивный директор «Милана» Игли Таре заявил, что вратарь проведёт будущий сезон в составе «россонери».

«Будет ли Меньян капитаном? Я очень рад, что он сделал этот выбор и остался в клубе. Он капитан команды, игрок международного класса, один из лучших в мире. Аплодирую клубу, что убедил его остаться», — приводит слова Аллегри Milan News.

Ранее появлялась информация о возможном трансфере 29-летнего французского вратаря «Милана» Мика Меньяна в лондонский «Челси». Голкипер выступает за «россонери» с июля 2021 года, в прошедшем сезоне на его счету 53 матча за клуб во всех турнирах с 59 пропущенными голами, 15 игр Меньян завершил «всухую».

Материалы по теме
Тренер «Милана» Аллегри — об Эрнандесе: Тео сделал другой выбор, желаю ему удачи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android