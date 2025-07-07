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«Спортинг» намерен заменить Дьёкереша Суаресом — Романо

«Спортинг» намерен заменить Дьёкереша Суаресом — Романо
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Нападающий «Альмерии» Луис Суарес может заменить в «Спортинге» Виктора Дьёкереша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, этот футболист является одним из трансферных приоритетов лиссабонцев. Сам игрок также хочет перейти в более статусный клуб, стороны ведут переговоры с июня.

Напомним, Дьёкереш близок к переходу в лондонский «Арсенал». В минувшем сезоне Виктор принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами.

В 43 матчах прошедшего клубного сезона на счету Суареса 31 гол и восемь голевых передач.

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