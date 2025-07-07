Игроки «Баварии» ворвались в раздевалку «ПСЖ», чтобы потребовать от Доннаруммы извинений

Бывший футболист «Баварии» Рафинья сообщил, что после матча 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором мюнхенцы уступили «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:2, разъярённые футболисты немецкой команды попытались ворваться в раздевалку парижан, чтобы заставить вратаря коллектива Джанлуиджи Доннарумму извиниться перед полузащитником Джамалом Мусиалой, которому тот нанёс серьёзную травму во время игры.

«Футболисты «Баварии» умеют достойно проигрывать, я хорошо их знаю. Они хотели, чтобы Доннарумма хотя бы извинился перед Мусиалой, ведь они видели, насколько серьёзна эта травма. После игры в раздевалке были разговоры на повышенных тонах. Футболисты пошли в раздевалку «ПСЖ» за Доннаруммой, чтобы потребовать извинений, они обменялись крепкими выражениями. Они потребовали этого, ссылаясь на некий «кодекс этики», хотя он и не нанёс эту травму специально», — сказал Рафинья в эфире SporTV.