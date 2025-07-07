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Игроки «Баварии» ворвались в раздевалку «ПСЖ», чтобы потребовать от Доннаруммы извинений

Игроки «Баварии» ворвались в раздевалку «ПСЖ», чтобы потребовать от Доннаруммы извинений
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Бывший футболист «Баварии» Рафинья сообщил, что после матча 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором мюнхенцы уступили «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:2, разъярённые футболисты немецкой команды попытались ворваться в раздевалку парижан, чтобы заставить вратаря коллектива Джанлуиджи Доннарумму извиниться перед полузащитником Джамалом Мусиалой, которому тот нанёс серьёзную травму во время игры.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Футболисты «Баварии» умеют достойно проигрывать, я хорошо их знаю. Они хотели, чтобы Доннарумма хотя бы извинился перед Мусиалой, ведь они видели, насколько серьёзна эта травма. После игры в раздевалке были разговоры на повышенных тонах. Футболисты пошли в раздевалку «ПСЖ» за Доннаруммой, чтобы потребовать извинений, они обменялись крепкими выражениями. Они потребовали этого, ссылаясь на некий «кодекс этики», хотя он и не нанёс эту травму специально», — сказал Рафинья в эфире SporTV.

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