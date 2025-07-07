Игорь Колыванов: для любой команды РПЛ Фернандеш будет усилением

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов отреагировал на новость об интересе бело-голубых к полузащитнику турецкого «Бешикташа» Жедсону Фернандешу. Ранее СМИ сообщали, что запросы по игроку делают «Спартак» и «Зенит».

«У «Динамо» сломался Чавес. Команда не стоит на месте и хочет укрепиться. Не дай бог, если кто-то из центральных полузащитников наберёт карточек или получит травму. Два игрока минимум должны быть на позицию для конкуренции. Для любой команды РПЛ Фернандеш будет усилением», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 130 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач. Действующее контрактное соглашение футболиста с турецким клубом рассчитано до конца июня 2027 года.