Андрей Червиченко: не понимаю, почему «Спартак» не занимается усилением обороны

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал работу клуба по усилению состава в летнее трансферное окно.

«Барко — хороший футболист. Если латиноамериканец хочет уйти, будет тратой денег пытаться удержать его в клубе. Он будет ходить с грустным лицом и думать о возвращении на свой континент. Если устраивает сумма трансфера, лучше расстаться с ним. Барко заменить сложнее, чем Угальде, хотя есть тот же Маркиньос и Мартинс. Необязательно кого-то подписывать в атаку.

У «Спартака» вся трансферная движуха происходит только в зоне нападения, хотя там всё более-менее укомплектовано. У команды есть проблемы с обороной, но туда никого не покупают. Я не верю, что Станкович будет доверять молодым российским ребятам: Гузиеву и Массалыге. Опять выйдет Дуарте. Не понимаю, почему совершенно не занимаются усилением обороны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.