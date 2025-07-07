Литвинов показал последствия столкновения с Бабичем в игре «Спартака» с «Крыльями Советов»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов показал последствия столкновения головами с партнёром по команде Срджаном Бабичем в товарищеском матче с «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Напомним, два защитника «Спартака» столкнулись на 52-й минуте игры. Сербу пришлось перевязать голову. У российского футболиста под глазом образовался отёк. Литвинов не смог продолжить матч. Вместо него на поле появился защитник Егор Гузиев.

Видео с состоянием Литвинова на следующий день после встречи в соцсетях выложил вингер красно-белых Маркиньос. Сообщалось, что россиянину удалось избежать серьёзной травмы.