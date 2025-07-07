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Литвинов показал последствия столкновения с Бабичем в игре «Спартака» с «Крыльями Советов»

Литвинов показал последствия столкновения с Бабичем в игре «Спартака» с «Крыльями Советов»
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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов показал последствия столкновения головами с партнёром по команде Срджаном Бабичем в товарищеском матче с «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62'     0:2 Раков – 73'     1:2 Дмитриев – 75'     2:2 Гарсия – 77'    

Напомним, два защитника «Спартака» столкнулись на 52-й минуте игры. Сербу пришлось перевязать голову. У российского футболиста под глазом образовался отёк. Литвинов не смог продолжить матч. Вместо него на поле появился защитник Егор Гузиев.

Видео с состоянием Литвинова на следующий день после встречи в соцсетях выложил вингер красно-белых Маркиньос. Сообщалось, что россиянину удалось избежать серьёзной травмы.

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