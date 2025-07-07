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Червиченко: лучшего предложения по Угальде точно не будет, стоит продавать в Голландию

Червиченко: лучшего предложения по Угальде точно не будет, стоит продавать в Голландию
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего красно-белых Манфреда Угальде в «Фейеноорд».

«С Угальде логично расстаться после прихода Гарсии, так как держать двух дорогостоящих футболистов на одной позиции — избыточно. Тот же Зорин неплохо выглядит, поэтому нет никакого смысла держать в команде Угальде. Мне кажется, Даниил — игрок такого же плана, как и Манфред. Очень спорно, что Угальде — центральный нападающий. Зорин точно справится на этой позиции.

А верить в то, что латиноамериканский игрок хочет жить и работать в России, — это из области фантастики. Конечно, он хочет свалить в Европу. Для них это мечта. Если из Голландии «Спартаку» поступает предложение по Угальде, которое перекрывает затраты на него, стоит продавать. Лучшего предложения точно не будет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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