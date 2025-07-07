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Кечинов: слухи об уходе Угальде и Барко из «Спартака» — ерунда, клуб сохранит игроков

Кечинов: слухи об уходе Угальде и Барко из «Спартака» — ерунда, клуб сохранит игроков
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе из команды легионеров Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко в летнее трансферное окно.

«Слухи об уходе Угальде и Барко из «Спартака» — ерунда. Я считаю, что этого не произойдёт. Не верю в это. Клуб сохранит этих футболистов. Это два ключевых игрока команды. О чём ещё речь?» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий красно-белых Манфер Угальде и полузащитник Эсекьель Барко могут покинуть клуб. Интерес к коста-риканскому нападающему проявляет «Фейеноорд», в услугах аргентинца заинтересован «Фламенго».

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