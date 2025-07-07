Мбаппе отозвал заявление в адрес «ПСЖ» о моральном харассменте — L'Équipe

Нападающий мадридского «Реала» из сборной Франции Килиан Мбаппе отозвал своё заявление в прокуратуру в отношении своего бывшего клуба «ПСЖ». Как сообщает L'Équipe, футболист принял такое решение, чтобы сосредоточиться на спортивной жизни.

Напомним, ранее нападающий «Реала» подал жалобу на «Пари Сен-Жермен», связанную с моральным харассментом. Прокуратура Парижа начала расследование по этому делу. Согласно сведениям СМИ, Мбаппе подал заявление на «ПСЖ» ещё в мае 2025 года. Он пожаловался на «моральные домогательства» и харассмент со стороны клуба в 2023 году. Тогда из-за желания футболиста уйти «ПСЖ» отстранил Килиана от тренировок и матчей. В обойму форварда вернули только после «конструктивных переговоров» (формулировка СМИ).

Апелляция Мбаппе против «ПСЖ» с целью взыскания € 55 млн невыплаченной зарплаты и бонусов, однако, остаётся в силе.