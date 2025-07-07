Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Ерохин назвал свой самый красивый гол за команду

Полузащитник «Зенита» Ерохин назвал свой самый красивый гол за команду
Комментарии

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о своём самом красивом забитом мяче за команду с берегов Невы. Полузащитник выбрал гол в ворота «Лацио» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Команды тогда сыграли со счётом 1:1.

Полузащитник выступает в составе «Зенита» с лета 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Ерохин провёл на поле 972 минуты. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

Материалы по теме
Разозлённый «Зенит» или «Спартак» с Заболотным: кто забьёт больше в новом сезоне РПЛ
Разозлённый «Зенит» или «Спартак» с Заболотным: кто забьёт больше в новом сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android