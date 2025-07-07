Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» работает над трансфером Осимхена — Романо

«Галатасарай» работает над трансфером Осимхена — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Галатасарай» хочет выкупить права на нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Турецкий клуб уже направил предложение в размере € 50 млн, ещё € 5 млн прописаны в качестве бонусов, но чемпионы Италии желают получить больше. Сам футболист хотел бы играть за коллектив из Стамбула, всё зависит от результатов переговоров между клубами.

Саудовский «Аль-Хиляль» также следит за ситуацией, клуб готов выплатить отступные в размере € 75 млн, но договорённости с самим игроком на данный момент нет.

В минувшем сезоне 26-летний форвард играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.

Материалы по теме
Эксперты назвали наиболее вероятное продолжение карьеры Виктора Осимхена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android