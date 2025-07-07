«Галатасарай» работает над трансфером Осимхена — Романо

«Галатасарай» хочет выкупить права на нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Турецкий клуб уже направил предложение в размере € 50 млн, ещё € 5 млн прописаны в качестве бонусов, но чемпионы Италии желают получить больше. Сам футболист хотел бы играть за коллектив из Стамбула, всё зависит от результатов переговоров между клубами.

Саудовский «Аль-Хиляль» также следит за ситуацией, клуб готов выплатить отступные в размере € 75 млн, но договорённости с самим игроком на данный момент нет.

В минувшем сезоне 26-летний форвард играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 37 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.