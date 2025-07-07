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Ледяхов — о Жерсоне: хотелось бы, чтобы в «Зените» больше внимания уделяли россиянам

Ледяхов — о Жерсоне: хотелось бы, чтобы в «Зените» больше внимания уделяли россиянам
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Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о переходе в «Зенит» бразильского полузащитника Жерсона.

«Что касается Жерсона, «Зенит» обладает финансовым ресурсом, поэтому имеет возможность покупать достаточно дорогих и качественных футболистов. Когда «Зенит» покупал Малкома, то потратил большие деньги, но потом продал ещё дороже. Это футбольный бизнес. Конечно, хотелось бы, чтобы в «Зените» больше внимания уделяли российским футболистам. Но таков рынок, что бразильцы сейчас сильнее наших игроков», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Санкт-петербургский «Зенит» осуществил трансфер бразильского хавбека Жерсона из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые активировали опцию выкупа 28-летнего футболиста в размере € 25 млн, прописанную в его контракте с южноамериканским клубом. О трансфере пока объявила лишь пресс-служба «Фламенго».

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