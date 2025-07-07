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Ледяхов: как Сафонов сыграет на клубном ЧМ, если Доннарумма — первый номер «ПСЖ»?

Ледяхов: как Сафонов сыграет на клубном ЧМ, если Доннарумма — первый номер «ПСЖ»?
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Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о конкуренции между российским голкипером Матвеем Сафоновым и итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой за место в воротах французского «ПСЖ».

«Как Сафонов сыграет на клубном чемпионате мира, если Доннарумма — первый номер «ПСЖ» и выглядит очень прилично? Если бы он получил травму, конечно, играл бы Матвей. Не думаю, что Сафонову надо уходить из «ПСЖ» в аренду — нужно полностью адаптироваться. Если есть варианты из Европы, где Матвей 100% будет играть, стоит рассмотреть. Но никуда не надо торопиться, ведь Доннарумма может вернуться в Италию. Если он уедет, Сафонов станет первым номером. Надо просто ждать своего часа», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» за € 20 млн. В первый же год во Франции голкипер стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА. В 1/2 финала клубного чемпионата мира парижане встретятся с мадридским «Реалом». Ранее во всех матчах КЧМ место в воротах «ПСЖ» занимал Доннарумма.

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