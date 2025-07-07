Ледяхов: Барко и Угальде — полкоманды «Спартака», это будут серьёзные потери для клуба

Бывший игрок московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде из московского клуба.

«Если Барко и Угальде покинут «Спартак», это будут серьёзные потери. Разговоры об их уходах идут, но мне кажется, они беспочвенны. К ним есть интерес, однако другие клубы не дают тех денег, которые просит «Спартак». Плюс у красно-белых нет никого на замену Барко и Угальде. Им придётся искать дорогостоящие замены, хотя сезон уже скоро начнётся. Это невозможно. Барко и Угальде — полкоманды «Спартака». Думаю, что эти футболисты останутся в «Спартаке» и продолжат играть в России», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.