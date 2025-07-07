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Осимхен согласовал долгосрочный контракт с «Галатасараем» — Сабункоглу

Осимхен согласовал долгосрочный контракт с «Галатасараем» — Сабункоглу
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Нападающий «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен близок к переходу в турецкий «Галатасарай» на постоянной основе. Как сообщает журналист Ягиз Сабункоглу в социальной сети X (ранее Twitter), футболист согласовал со стамбульской командой долгосрочный контракт.

По данным источника, стороны договорились о трёхлетнем соглашении с опцией продления на сезон. Ранее сообщалось, что «Галатасарай» хочет выкупить права на нападающего у «Наполи». Турецкий клуб уже направил предложение в размере € 50 млн, ещё € 5 млн прописаны в качестве бонусов, но чемпионы Италии желают получить больше.

Напомним, минувший сезон Осимхен провёл в составе «Галатасарая» на правах аренды. На его счету 26 голов и пять результативных передач в 30 матчах турецкой Суперлиги.

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