Легенда «Баварии» Томас Мюллер: играть за эту команду было удовольствием и честью

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер опубликовал пост, посвящённый уходу из мюнхенского клуба. Игрок посетил тренировочную базу команды.

«Всем привет! Хотел попрощаться с тренировочной базой, раздевалкой (где же она?). Играть за «Баварию» было удовольствием и честью, теперь же пришла пора для новой главы моей жизни.

Я рад тому, что испытал здесь. Рад тому, со сколькими замечательными людьми познакомился в этом пузыре — футбольном пузыре. Пришла пора прощаться. Желаю всего наилучшего!» — написал Мюллер в соцсетях.

Напомним, Мюллер является воспитанником «Баварии». В составе мюнхенцев Томас завоевал 33 трофея. Игрок 13 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и два раза брал трофей клубного чемпионата мира. Помимо этого, футболист становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также Суперкубка УЕФА. Мюллер впервые выступил за эту команду в 2008 году, в его активе 750 игр, 250 голов и 276 результативных передач.