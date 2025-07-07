Голкипер Войцех Щенсны продлил контракт с «Барселоной»

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны подписал новое соглашение со своим нынешним клубом. Об этом сообщается на официальном сайте каталонской команды.

Футболист согласовал с клубом трудовой договор, срок которого рассчитан до лета 2027 года.

Польский игрок присоединился к «блаугране» в октябре 2024 года. За этот период он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 14 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

По итогам прошлого сезона «Барселона» выиграла чемпионат Испании, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.