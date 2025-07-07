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Таранов: если Файзуллаев видит развитие в другом чемпионате, ЦСКА стоит его продать

Таранов: если Файзуллаев видит развитие в другом чемпионате, ЦСКА стоит его продать
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Экс-защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о возможном уходе из московского клуба полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Надо понимать, о чём думает сам Файзуллаев. Если он видит развитие в другом чемпионате, ЦСКА стоит его продать. Но, если он горит желанием играть в России и предан клубу, конечно, стоит постараться всеми способами сохранить такого футболиста.

Схема — это всего лишь схема. Всю игру строят футболисты. Нельзя играть по шаблонам, ведь все решения принимаются молниеносно. Неправильно говорить о будущем Файзуллаева в ЦСКА, отталкиваясь от новой игровой схемы. Футболисты на то и профессиональные игроки, чтобы подстраиваться под разные схемы», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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