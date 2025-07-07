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Непомнящий: трансфер Жерсона направлен на то, чтобы он был первой скрипкой «Зенита»

Непомнящий: трансфер Жерсона направлен на то, чтобы он был первой скрипкой «Зенита»
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о переходе бразильского полузащитника Жерсона в санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» есть «Зенит». Имеет возможности и право. Когда совпадает желание с возможностями, они серьёзно укрепляются. Трансфер Жерсона направлен на то, чтобы он играл первую скрипку. Я приветствую такой трансфер. Всегда против трансферов, когда приходят игроки среднего уровня: непонятно, игрок стартового состава или резерва. Но здесь я так вижу, что приходящие игроки в «Зенит» должны быть лидерами команды. Мне это нравится», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Санкт-петербургский «Зенит» осуществил трансфер бразильского хавбека Жерсона из «Фламенго» в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые активировали опцию выкупа 28-летнего футболиста в размере € 25 млн, прописанную в его контракте с южноамериканским клубом. О трансфере пока объявила лишь пресс-служба «Фламенго».

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