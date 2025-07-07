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Бывший спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар перешёл в «Ноттингем Форест»

Бывший спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар перешёл в «Ноттингем Форест»
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Бывший спортивный директор лондонского «Арсенала» Эду Гаспар продолжит карьеру в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает официальный сайт «лесников».

В своём новом клубе специалист будет заниматься всеми вопросами, которые непосредственно касаются футбола, в то числе подбором игроков, формированием состава, а также развитием футболистов.

Напомним, Эду присоединился к «Арсеналу» в качестве технического директора в июле 2019 года, а в ноябре 2022-го стал первым спортивным директором клуба. Бывший полузащитник «канониров» в своё время помог клубу подписать контракты с Мартином Эдегором и Декланом Райсом.

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