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Таранов: удивлён, почему Сафонову не дают игровую практику за «ПСЖ» на клубном ЧМ

Таранов: удивлён, почему Сафонову не дают игровую практику за «ПСЖ» на клубном ЧМ
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Бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался об игровом времени голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова на клубном чемпионате мира. Ранее эти футболисты вместе выступали за «быков».

«Удивлён, почему Сафонову не дают получать игровую практику на клубном чемпионате мира. Вполне вероятно, Матвей покинет команду, ведь политика там выходит на первый план. Не зря ходили слухи об украинском футболисте, который отказывался от перехода в «ПСЖ» из-за Сафонова. Мне кажется, если так будет продолжаться, Сафонову лучше уйти из «ПСЖ», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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