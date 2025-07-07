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«Зенит» перехватил Вегу у «Динамо», для бело-голубых цена была вдвое меньше — Гурцкая

«Зенит» перехватил Вегу у «Динамо», для бело-голубых цена была вдвое меньше — Гурцкая
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Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал переход аргентинского защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс» в санкт-петербургский «Зенит».

«Зенит» перехватил Вегу у московского «Динамо», он был очень близок к бело-голубым, они его смотрели. Нашли кое-какие огрехи, поэтому «Динамо» перестало им интересоваться. Для них цена была вдвое меньше (смеётся) — в районе € 5,5 млн. «Зенит» взял 90% прав за € 9,5 млн», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Зенит» объявил о трансфере Романа Веги 3 июля. С аргентинцем был подписан контракт на пять лет. 21-летний защитник дебютировал за сине-бело-голубых в товарищеском матче с калининградской «Балтикой» (1:2).

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