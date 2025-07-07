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Непомнящий: Сергеев — игрок на что-то претендующей команды, «Динамо» — кандидат на титулы

Непомнящий: Сергеев — игрок на что-то претендующей команды, «Динамо» — кандидат на титулы
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о переходе нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо» из «Крыльев Советов».

«Со всех сторон трансфер Сергеева в «Динамо» вполне удачный. Иван давно прошёл путь от лучшего игрока Первой лиги до одного из главных бомбардиров РПЛ. Его не очень хорошо использовали в «Зените». В «Крыльях Советов» Сергеев доказал, что является игроком для команды, которая на что-то претендует. «Динамо» в предстоящем сезоне — один из кандидатов в борьбе за титулы. Ваня впишется в конструкцию Карпина», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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