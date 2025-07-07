Гурцкая: для «Спартака» будет концом и катастрофой, если клуб лишится Барко

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном уходе футболистов Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде из «Спартака».

«Для «Спартака» будет концом и катастрофой, если клуб лишится Барко. Но даже если он останется, без усиления не знаю, на что будет претендовать «Спартак» с таким составом. Даже с учётом информации, что может приехать новый опорник, это не самая проблемная позиция.

Плюс непонятная ситуация с Угальде. Он недоволен своим положением в клубе, плюс пришло предложение от «Фейеноорда». Те суммы, которые называются, — говорят, что неправда, всё гораздо скромнее тех 18 млн, о которых идёт речь.

Как будто рассыпается вся пирамида, конструкция сыпется», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее сообщалось, что хавбек «Спартака» Эсекьель Барко может вернуться в Южную Америку из-за семейных обстоятельств, а нападающий красно-белых Манфред Угальде интересен «Фейеноорду».