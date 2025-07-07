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В «Спартаке» высказались о состоянии Литвинова после столкновения головами с Бабичем

В «Спартаке» высказались о состоянии Литвинова после столкновения головами с Бабичем
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В московском «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья центрального защитника Руслана Литвинова, получившего травму в товарищеском матче с «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62'     0:2 Раков – 73'     1:2 Дмитриев – 75'     2:2 Гарсия – 77'    

«К счастью, Литви обошёлся без сотрясения после столкновения во вчерашнем матче. Он вернётся к тренировкам в ближайшее время: после того, как с его глазом снова всё будет хорошо», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в официальном телеграм-канале команды.

Публикация сопровождается видеозаписью, сделанной бразильским вингером столичной команды Маркиньосом, на которой он просит одноклубника сдвинуть солнцезащитные очки, чтобы продемонстрировать синяк под глазом. Напомним, Литвинов и защитник Срджан Бабич столкнулись головами на 52-й минуте игры. У российского футболиста образовался отёк. Литвинов не смог продолжить матч.

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