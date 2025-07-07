«Ноттингем Форест» продлил контракт с защитником Айной до 2028 года

Английский «Ноттингем Форест» в социальных сетях объявил о продолжении сотрудничества с 28-летним защитником Олой Айной. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.

В минувшем сезоне нигериец провёл 35 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. Также на счету Айны две игры в рамках Кубка Англии, в которых он не отметился результативными действиями. Это был второй сезон защитника в составе «Ноттингема». Его команда сенсационно заняла седьмое место в чемпионате Англии, получив право выступить в Лиге конференций.

До перехода в «Ноттингем» Айна за свою карьеру защищал цвета таких клубов, как итальянский «Торино», а также английские «Фулхэм», «Халл» и «Челси».