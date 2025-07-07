Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноттингем Форест» продлил контракт с защитником Айной до 2028 года

«Ноттингем Форест» продлил контракт с защитником Айной до 2028 года
Комментарии

Английский «Ноттингем Форест» в социальных сетях объявил о продолжении сотрудничества с 28-летним защитником Олой Айной. Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.

В минувшем сезоне нигериец провёл 35 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. Также на счету Айны две игры в рамках Кубка Англии, в которых он не отметился результативными действиями. Это был второй сезон защитника в составе «Ноттингема». Его команда сенсационно заняла седьмое место в чемпионате Англии, получив право выступить в Лиге конференций.

До перехода в «Ноттингем» Айна за свою карьеру защищал цвета таких клубов, как итальянский «Торино», а также английские «Фулхэм», «Халл» и «Челси».

Материалы по теме
Официально
Бывший спортивный директор «Арсенала» Эду Гаспар перешёл в «Ноттингем Форест»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android