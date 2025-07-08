Агент Тимур Гурцкая высказался о трансферах «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил подход московского «Спартака» к формированию состава команды.

«Не знаю, какой логике это поддаётся. У тебя был большой нападающий Николсон, ты выгоняешь игрока за 10 млн, доплачиваешь, чтобы ушёл. Дальше Виллиан Жозе, тоже доплачиваешь, выгоняешь. В итоге ты берёшь Заболотного, такого же большого нападающего, но у тебя ведь были такие свои.

Есть ещё группа фанатов, которая верит в Станковича. Это проблема Станковича, менеджмент идёт у него на поводу. Он выбрал себе усиление, чем подорвал чуть авторитет — Гарсию. Видно, что это не игрок за 20 млн, соответственно, сейчас его решения смотрят через призму «А вдруг ты не угадываешь?»

Читаю некоторые каналы про «Спартак», которые с оптимизмом считают, что клуб кого-то привезёт к 30 сентября. Но все болельщики «Спартака» в здравом уме понимают, что опять будут бороться за четвёртое-шестое место. Чемпионством пока не пахнет», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».