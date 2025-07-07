«Акрон» уступил тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче

Окончен товарищеский матч тольяттинского «Акрона» и тульского «Арсенала». Победу со счётом 2:0 одержала команда из Тулы. Встреча прошла на стадионе в Рублёво.

Данил Липовой открыл счёт на 38-й минуте и вывел «Арсенал» вперёд, Ансор Хабибов забил второй гол команды на 83-й минуте.

«Акрон» второй год подряд выступит в Российской Премьер-Лиге. В минувшем сезоне тольяттинцы заняли девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 35 очков. «Арсенал» завершил кампанию на 10-й строчке в Первой лиге с 41 очком в активе.

11 июля «Акрон» сыграет с командой «СКА-Хабаровск».