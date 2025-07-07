«Акрон» уступил тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч тольяттинского «Акрона» и тульского «Арсенала». Победу со счётом 2:0 одержала команда из Тулы. Встреча прошла на стадионе в Рублёво.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 июля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
0 : 2
Арсенал Т
Тула, Россия
0:1 Липовой – 38' 0:2 Хабибов – 83'
Данил Липовой открыл счёт на 38-й минуте и вывел «Арсенал» вперёд, Ансор Хабибов забил второй гол команды на 83-й минуте.
«Акрон» второй год подряд выступит в Российской Премьер-Лиге. В минувшем сезоне тольяттинцы заняли девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, заработав 35 очков. «Арсенал» завершил кампанию на 10-й строчке в Первой лиге с 41 очком в активе.
11 июля «Акрон» сыграет с командой «СКА-Хабаровск».
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