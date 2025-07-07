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Гладилин: «Динамо» при Карпине становится костяком для сборной России

Гладилин: «Динамо» при Карпине становится костяком для сборной России
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о конкуренции между форвардами Константином Тюкавиным, Ярославом Гладышевым и Иваном Сергеевым в московском «Динамо».

«У Тюкавина с Сергеевым будет борьба за место в основном составе на позиции центрального нападающего. У «Динамо» хорошая российская линия атаки: Гладышев, Сергеев и Тюкавин. «Динамо» при Карпине становится костяком для сборной России», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В московском «Динамо» официально объявили о переходе нападающего Ивана Сергеева 4 июля. Трудовое соглашение 30-летнего экс-форварда «Крыльев Советов» рассчитано до лета 2028 года. Возглавляющий сборную России Валерий Карпин стал главным тренером московского «Динамо» летом текущего года.

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