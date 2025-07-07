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В «Милане» объяснили выбор в пользу Аллегри из всех кандидатов на пост главного тренера

В «Милане» объяснили выбор в пользу Аллегри из всех кандидатов на пост главного тренера
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Спортивный директор «Милана» Игли Таре высказался о назначении известного специалиста Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды. Он официально возглавил клуб 30 мая.

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Массимилиано и его команду за проявленный большой энтузиазм. Мы увидели в нём личность, способную привнести большой опыт и менталитет, это был выбор, который мы разделили в клубе», — приводит слова Таре Milan News.

Отметим, что это уже второй приход Аллегри в «Милан». Специалист занимал должность главного тренера «россонери» с 2010 по 2014 год. Под его руководством «Милан» становился чемпионом Италии в сезоне-2010/2011, а также выигрывал Суперкубок Италии. Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Ювентус» (2021-2024 годы).

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