Полузащитник Антон Зиньковский перешёл из «Спартака» в «Сочи» на правах аренды

Футболист московского «Спартака» Антон Зиньковский перешёл в «Сочи» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт сочинцев.

Срок арендного соглашения футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026. Игрок будет выступать за эту команду под номером семь.

Напомним, во второй половине прошлого сезона Зиньковский играл за «Крылья Советов» на правах аренды. Он провёл в составе самарцев 11 матчей и отдал один результативный пас. Летом 2022 года полузащитник переходил в стан «Спартака» именно из самарской команды.

Действующий контракт 29-летнего российского хавбека с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 2,5 млн.