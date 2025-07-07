Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: Угальде и Барко будут большой потерей для «Спартака»

Валерий Непомнящий: Угальде и Барко будут большой потерей для «Спартака»
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном уходе легионеров Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде из московского «Спартака».

«Я абсолютно согласен, что Барко и Угальде — системообразующие игроки. Барко — особенно. Угадьде — зависимый игрок, но он вписывается в конструкцию. Угальде без Барко — не Угальде. Это будет большая потеря для «Спартака», — сказал 81-летний Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий красно-белых Манфер Угальде и полузащитник Эсекьель Барко могут покинуть столичный клуб. Интерес к коста-риканскому форварду проявляет роттердамский «Фейеноорд», в услугах аргентинца заинтересован бразильский «Фламенго».

Материалы по теме
Ледяхов: Барко и Угальде — полкоманды «Спартака», это будут серьёзные потери для клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android