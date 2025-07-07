Валерий Непомнящий: Угальде и Барко будут большой потерей для «Спартака»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном уходе легионеров Эсекьеля Барко и Манфреда Угальде из московского «Спартака».

«Я абсолютно согласен, что Барко и Угальде — системообразующие игроки. Барко — особенно. Угадьде — зависимый игрок, но он вписывается в конструкцию. Угальде без Барко — не Угальде. Это будет большая потеря для «Спартака», — сказал 81-летний Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий красно-белых Манфер Угальде и полузащитник Эсекьель Барко могут покинуть столичный клуб. Интерес к коста-риканскому форварду проявляет роттердамский «Фейеноорд», в услугах аргентинца заинтересован бразильский «Фламенго».