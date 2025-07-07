Гурцкая — о Сергееве: для «Спартака» было унизительным войти в сговор с «Зенитом»

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил активность «Спартака» и «Зенита» перед переходом нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московское «Динамо».

— У «Зенита» была опция выкупа. Предложение любой команды в адрес «Крыльев Советов» отправлялось «Зениту», у которого было 72 часа, чтобы повторить сумму. Это при том, что игрок должен быть согласен. В какой-то момент те 300 млн рублей, которые подошли Самаре от «Динамо», перебил «Спартак», отправив 400 млн рублей. Зачем «Спартаку» нужен был Сергеев? Уходит Угальде. У Угальде есть предложение, в клубе начали думать…

— Всё подавалось таким образом, что «Зенит» целенаправленно срывал сделку в «Динамо»...

— Два самых непримиримых врага объединились в этой сделке, чтобы поднагадить «Динамо». «Спартак» и «Зенит» шли в одном тандеме. Верю ли я в это? Я это вижу. Сначала приходит предложение на 400 млн, а на следующие сутки на 401 млн, чтобы взять ещё 72 часа. Это ерунда (в оригинале использовано иное слово. Прим. — «Чемпионата»). Этот шаг сделан, чтобы протянуть время.

— Не кажется ли вам, что для «Спартака» это выглядит унизительно?

— Мне кажется, что да. Войти в сговор с «Зенитом» для «Спартака» — обречённость. Никогда клуб не может действовать в тандеме с «Зенитом», если это не касается интересов страны. Такой союз неприемлем, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

За период игры в составе самарского клуба Сергеев принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился 60 голами и 17 результативными передачами.