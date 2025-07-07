Узбекистан и Азербайджан подали заявку в ФИФА на проведение ЧМ-2027 U-20

Узбекистан и Азербайджан подали совместную заявку в ФИФА на проведение чемпионата мира по футболу для команд до 20 лет. Турнир пройдёт в 2027 году.

«В последние годы, в связи с проводимыми в тюркоязычных странах реформами в сфере футбола, созданными условиями и авторитетом на международной арене, футбольные ассоциации Узбекистана и Азербайджана выдвинули свою совместную кандидатуру, выразив уверенность в проведении молодёжного чемпионата мира на высоком уровне.

Сегодня наряду с Азербайджаном Узбекистан готов принять престижный турнир. В последние годы стадионы были приведены в соответствие международным стандартам. Кроме того, большим опытом станет проведение азиатских турниров U-20, U-23, первого в истории Центральной Азии чемпионата мира по футзалу. Это мероприятие было признано президентом ФИФА Джанни Инфантино лучшим мундиалем в истории.

Наша страна, как всегда, готова привлечь внимание всего мира своим гостеприимством, профессиональным подходом, преданностью футболу и, конечно же, любовью футбольных болельщиков», — говорится в сообщении футбольной ассоциации Узбекистана на официальном сайте.