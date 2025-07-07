Спортивный директор «Милана» объяснил ситуацию вокруг возможного трансфера Ардона Яшари

Спортивный директор «Милана» Игли Таре прокомментировал ситуацию с возможным переходом в стан «россонери» полузащитника «Брюгге» Ардона Яшари.

«Я могу вам сказать, что этот парень хочет играть за нас, но мы должны уважать позицию и выбор «Брюгге». Мы считаем, что сделали правильное предложение, и я надеюсь, что эта история закончится наилучшим образом», — приводит слова Таре Milan News.

В минувшем сезоне 22-летний швейцарский хавбек провёл 35 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один гол в рамках Кубка Бельгии и 11 матчей в Лиге чемпионов, в которых Яшари не отметился результативными действиями. Это был его первый сезон в составе «Брюгге».