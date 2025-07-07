Стало известно, за какую цену «Манчестер Юнайтед» готов продать Онана — Daily Mail

«Манчестер Юнайтед» определился с суммой, которую хочет выручить от возможной продажи голкипера Андре Онана. Речь идёт о £ 30 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

Именно такой ценник «красные дьяволы» озвучили «Монако», когда французский клуб запросил информацию об игроке. Монегаски будут и дальше следить за футболистом, но вряд ли готовы выплатить данную сумму. Возможно, этим летом Онана останется в своей нынешней команде. Отмечается, что главный тренер манкунианцев Рубен Аморим и тренер вратарей Жорже Витал довольны голкипером и вряд ли захотят с ним расставаться. Однако «МЮ» надеется укрепить команду, для этого нужны продажи, по каждому из игроков коллектива «Манчестер Юнайтед» готов вести диалог.

В 50 матчах прошедшего клубного сезона Онана пропустил 65 голов и 11 раз сыграл «всухую».