Футбольный агент Гурцкая рассказал о работе московского «Динамо» на трансферном рынке

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился информацией о направлении работы московского «Динамо» в рамках летнего трансферного окна.

«Пошли разговоры, что Карпин не очень доволен Лаксальтом, срочно нужно найти позицию левого защитника. Не исключено, что может уйти Скопинцев, а Макаров — наоборот, остаться. Для меня он был первым кандидатом на выход, но с приходом Карпина он бьётся за своё место, рвёт все жилы, чтобы остаться… Лепский уже сыграл за Самару, скорее всего, в команде не останется Лесовой.

Ищут обоих игроков на левую бровку — защитника и нападающего», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».