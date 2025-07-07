Пользователи соцсетей призвали поместить Жоту на обложку нового симулятора EA FC 26

В Сети набирает обороты флешмоб, в котором пользователи со всего мира призывают знаменитого разработчика видеоигр Electronic Arts нанести на обложку нового футбольного симулятора FC 26 изображение погибшего 3 июля в ДТП португальского нападающего Диогу Жоты, защищавшего цвета «Ливерпуля».

Среди проголосовавших значатся не только обычные пользователи, но и некоторые журналисты, в частности — Винсент Форгор из Globe TV.

Отметим, что некоторые из сторонников данной идеи призывают вместе с Диогу изобразить и его брата Андре Силву — экс-футболиста «Пенафиела», жизнь которого также оборвалась в той самой злосчастной машине.

Данное предложение связано также с тем, что при жизни Жота был страстным фанатом видеоигр и футбольных симуляторов, в частности.

Напомним, футболисты погибли на северо-западе Испании. При обгоне у Lamborghini Жоты взорвалось колесо, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и загорелся.