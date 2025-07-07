«Спартак» объявил об уходе Павла Маслова

Защитник Павел Маслов покинул московский «Спартак» в связи с истечением контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

25-летний Маслов играл в структуре «Спартака» с 2018 года. Всего за основной состав красно-белых защитник в 78 матчах забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Минувший сезон провёл на правах аренды в «Сочи» и помог команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Прошёл академию ЦСКА и играл в «Тюмени», являясь уроженцем одноимённого города.

На уровне сборных Маслов прошёл команды России до 18, 19, 20 и 21 года. В молодёжной сборной России отыграл семь матчей, включая два на чемпионате Европы в 2021 году.