Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Гурцкая назвал двух игроков «Спартака», которые могут оказаться в «Локомотиве»

Тимур Гурцкая назвал двух игроков «Спартака», которые могут оказаться в «Локомотиве»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал футболистов московского «Спартака», интерес к которым проявляет столичный «Локомотив».

«Пруцев не хочет продлевать контракт со «Спартаком», клуб не предлагает те условия, которые игрок считает, что может получить в другой команде. В какой? Не знаю, но пошли разговоры, что или Медина, или Пруцев могут оказаться в «Локомотиве», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Полузащитник Данил Пруцев выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2026 года. До такого же периода действует соглашение клуба с вингером Хесусом Мединой. Он перебрался в «Спартак» из ЦСКА в июле 2023-го.

Материалы по теме
Топ-трансфер «Краснодара» — берут лучшего ассистента Франции! Летнее окно в РПЛ. LIVE
Live
Топ-трансфер «Краснодара» — берут лучшего ассистента Франции! Летнее окно в РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android