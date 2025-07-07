Тимур Гурцкая назвал двух игроков «Спартака», которые могут оказаться в «Локомотиве»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал футболистов московского «Спартака», интерес к которым проявляет столичный «Локомотив».

«Пруцев не хочет продлевать контракт со «Спартаком», клуб не предлагает те условия, которые игрок считает, что может получить в другой команде. В какой? Не знаю, но пошли разговоры, что или Медина, или Пруцев могут оказаться в «Локомотиве», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Полузащитник Данил Пруцев выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2026 года. До такого же периода действует соглашение клуба с вингером Хесусом Мединой. Он перебрался в «Спартак» из ЦСКА в июле 2023-го.